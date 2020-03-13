С 2-х часов дня энергетики перешли на особый режим работы

Во Владимирской области из-за сильных порывов ветра в нескольких населённых пунктах отключилось электроснабжение, сообщает филиал «Владимирэнерго».В восстановлении подачи энергии участвуют 12 бригад из 44 человек и 14 машин. С 2-х часов дня энергетики перешли на особый режим работы.Обо всех световых перебоях жителей региона просят сообщать в круглосуточный Контакт-центр по номеру: 8-800-50-50-115 (звонок бесплатный). Так же можно писать смс-сообщения на номер: +7(920)05-05-777 через приложения WhatsApp и Viber.