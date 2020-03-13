Злоумышленники встречались с клиентами, получали их паспорта и фотографии для изготовления документов, а также денежные средства за оказанные услуги...

Следственной частью следственного управления УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела по обвинению двух граждан в четырех эпизодах осуществления незаконной миграции.Установлено, что фигуранты уголовного дела арендовали офисное помещение и создали интернет-сайт, на котором размещали сведения об оказании платных услуг по оформлению регистрационных и миграционных документов иностранным гражданам. После чего злоумышленники встречались с клиентами, получали их паспорта и фотографии для изготовления документов, а также денежные средства за оказанные услуги. Однако в действительности предоставляемые гражданам документы являлись поддельными.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОЭБиПК УВД по СВАО задержали подозреваемых.Следствием УВД по СВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».К уголовной ответственности привлечены двое мужчин в возрасте 36 и 38 лет. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сумма, полученная в результате противоправной деятельности злоумышленников, устанавливается.В настоящее время уголовное дело направлено в Басманный районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53