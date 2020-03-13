Злоумышленники встречались с клиентами, получали их паспорта и фотографии для изготовления документов, а также денежные средства за оказанные услуги...
Следственной частью следственного управления УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела по обвинению двух граждан в четырех эпизодах осуществления незаконной миграции.
Установлено, что фигуранты уголовного дела арендовали офисное помещение и создали интернет-сайт, на котором размещали сведения об оказании платных услуг по оформлению регистрационных и миграционных документов иностранным гражданам. После чего злоумышленники встречались с клиентами, получали их паспорта и фотографии для изготовления документов, а также денежные средства за оказанные услуги. Однако в действительности предоставляемые гражданам документы являлись поддельными.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОЭБиПК УВД по СВАО задержали подозреваемых.
Следствием УВД по СВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».
К уголовной ответственности привлечены двое мужчин в возрасте 36 и 38 лет. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сумма, полученная в результате противоправной деятельности злоумышленников, устанавливается.
В настоящее время уголовное дело направлено в Басманный районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
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