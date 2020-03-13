Японские власти неоднократно подчеркивали, что Олимпийские игры состоятся в соответствии с планом, однако чиновники правительства и центрального банка более серьезно оценивают риск отмены Игр при составлении прогнозов экономических перспектив на этот год, сообщили источники агентства Reuters.

Японские власти неоднократно подчеркивали, что Олимпийские игры состоятся в соответствии с планом, однако чиновники правительства и центрального банка более серьезно оценивают риск отмены Игр при составлении прогнозов экономических перспектив на этот год, сообщили источники агентства Reuters.Ожидается, что Банк Японии ослабит денежно-кредитную политику на следующей неделе, чтобы снизить негативные последствия для настроения бизнеса в результате вспышки коронавируса и последовавшей за этим волатильности на рынках.Такой шаг будет основываться на предположении, что экономика быстро восстановится и вернется к докризисному уровню, что частично будет вызвано повышением спроса из-за проведения Олимпийских игр в июле.Тем не менее, согласно многочисленным источникам, политики, оценивающие масштабы ущерба, опасаются, что отмена Олимпийских игр перевернет даже их самый пессимистичный сценарий относительно перспектив такого восстановления."Вы должны быть готовы к вероятной отмене и убыткам, которые могут быть этим вызваны", — сказал чиновник, которому непосредственно известны обсуждения правительства по этому вопросу."Экономический пакет правительства, который будет составлен в апреле, вероятно, будет учитывать этот риск", — сказал чиновник.Правительство премьер-министра Синдзо Абэ неоднократно подчеркивало, что Олимпийские игры в Токио пройдут, как и планировалось. На этом фоне растут сомнения, поскольку вспышка коронавируса обостряется по всему миру, вызывая карантин, ограничения на поездки и отмену спортивных мероприятий.Ранее президент США Дональд Трамп высказался за возможность отсрочки Игр на один год, хотя позже он отметил "великолепное" место проведения мероприятия — столицу Японии.Источники утверждают, что ущерб, нанесенный экономике от отмены Олимпиады, будет огромным, что станет серьезным ударом для потребительских и корпоративных настроений, которые уже были подорваны отменой массовых мероприятий, кризисом в сфере туризма и ограничением на поездки, сообщили источники."В такие времена чрезвычайно важно не допустить слишком сильного охлаждения общественных настроений", — сказал другой чиновник на условиях анонимности, поскольку ему не было разрешено выступать публично."Если Олимпиада отменяется, рост потребления может остановиться", — спрогнозировал он.Некоторые аналитики полагают, что третьей по величине экономике мира уже грозит опасность спада, до того как эпидемия усилится.Некоторые законодатели правящей партии Японии и правительственные чиновники видят необходимость подготовиться к риску отмены летних Олимпийских игр.Политикам необходимо принять решение до конца апреля, когда Банк Японии соберется для очередного пересмотра ставок и выпустит новые квартальные экономические прогнозы. Они надеются, что к тому времени эпидемия утихнет и Токио сможет принять Игры, как и планировалось.Если нет, то, по словам чиновников, могут рухнуть радужные прогнозы японских политиков, что экономика восстановится во второй половине этого года ."Это будет огромной проблемой, если к концу следующего месяца будет достигнут небольшой прогресс в сдерживании вируса, — сказал третий чиновник. — Если Олимпиада будет отменена, экономика может рухнуть".Ожидается, что Банк Японии на следующей неделе понизит оценку экономики с нынешнего уровня.Правительству и экономистам Банка Японии еще предстоит подтвердить, во сколько отмена Олимпиады может обойтись экономике. Но некоторые говорят, что частные прогнозы, предполагающие, что это обойдется в 7 триллионов иен ($66 миллиардов), или 1,4% валового внутреннего продукта, могут быть слишком оптимистичными.Даже отсрочка Олимпиады будет разрушительной. Экономика сократилась в октябре-декабре из-за увеличения налога на продажи в прошлом году, и в текущем квартале она может снова сократиться, поскольку вирус ограничивает глобальную торговлю и туризм.