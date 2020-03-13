25-летняя жительница столицы за денежное вознаграждение предоставляла свою квартиру наркозависимым людям с целью потребления запрещенных веществ...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Бибирево ликвидировали притон для потребления наркотических средств.Как было установлено, ранее судимая 25-летняя жительница столицы за денежное вознаграждение предоставляла свою квартиру на улице Плещеева наркозависимым людям с целью потребления запрещенных веществ.В квартире задержанной сотрудники полиции обнаружили и изъяли использованные шприцы и другие предметы, используемые для употребления наркотических средств.В отношении установленных лиц, посещавших данную квартиру для потребления запрещенных препаратов, составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».Дознание ОМВД России по району Бибирево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29