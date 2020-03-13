Злоумышленник обзванивал пенсионеров в Московском регионе, сообщал о мнимой беде, а затем направлял по адресам таксистов, которые впоследствии перечисляли ему денежные средства на счет...

Сотрудниками уголовного розыска УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержан 33-летний ранее судимый приезжий, подозреваемый в мошенничестве в отношении пожилых граждан.В ОМВД России по району Гольяново с заявлением обратился 79-летний житель района. Он сообщил, что к нему на домашний телефон позвонил неизвестный, который представился другом внука. Незнакомец сказал, что его родственник стал виновником ДТП, и, чтобы уладить конфликт, требуются денежные средства. Испугавшись, мужчина согласился встретиться и, спустившись к подъезду, передал курьеру 250 тысяч рублей. Вернувшись домой, пенсионер решил позвонить внуку, после чего понял, что его обманули.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого по месту проживания в Калужской области.В настоящее время полицейскими установлена причастность задержанного к пяти аналогичным эпизодам противоправной деятельности на территории Восточного округа города Москвы. С заявлениями обратились 73 – 80 летние пожилые жители района, которые были обмануты злоумышленником по аналогичной схеме. Они рассказывали, что звонил неизвестный и представлялся их родственником, который попал в беду, и ему срочно нужны денежные средства. Общий материальный ущерб составил около миллиона рублей. Как выяснилось, злоумышленник, находясь в области, обзванивал пенсионеров в Московском регионе, сообщал о мнимой беде, а затем направлял по адресам таксистов, которые впоследствии перечисляли ему денежные средства на счет.Следствием ОМВД России по району Гольяново возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленный на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности.Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73