42-летняя неработающая москвичка систематически предоставляла свою квартиру наркозависимым лицам для употребления запрещенных средств и веществ...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Крылатское г. Москвы в квартире одного из жилых домов на Крылатской улице выявили и ликвидировали наркопритон.Полицейские установили, что 42-летняя неработающая москвичка систематически предоставляла свою квартиру наркозависимым лицам для употребления запрещенных средств и веществ.В ходе обыска в квартире были изъяты пластиковые бутылки, пустые флаконы и фольга, шприцы, ложки со следами нагара, трубка для курения и иные приспособления для употребления наркотических средств.Отделом дознания ОМВД России по району Крылатское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93