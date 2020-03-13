Коронавирусом COVID-19 в мире заразились уже 138 тысяч человек, число жертв превысило пять тысяч. Первые заболевшие появились в Венесуэле и Эфиопии. О высшем уровне опасности говорят власти Молдавии. Чрезвычайное положение введено в Болгарии, 14 марта режим ЧП вступит в силу в Испании. На радикальные меры решилась Чехия: запретила въезд иностранцев и выезд всех своих граждан.

Коронавирусом COVID-19 в мире заразились уже 138 тысяч человек, число жертв превысило пять тысяч. Первые заболевшие появились в Венесуэле и Эфиопии. О высшем уровне опасности говорят власти Молдавии. Чрезвычайное положение введено в Болгарии, 14 марта режим ЧП вступит в силу в Испании. На радикальные меры решилась Чехия: запретила въезд иностранцев и выезд всех своих граждан. Приостановлен чемпионат Англии по футболу. В Греции отменили эстафету Олимпийского огня.Премьер-министру Норвегии удалось изящно обратить неловкость в шутку, после того, как она попыталась пожать чужую руку. В Норвегии 800 заболевших коронавирусом. Нынче рукопожатия под запретом.А вот это уже не шутки: президент Сербии Александер Вучич кашляет во время вопроса о ситуации с коронавирусом в стране. В Сербии 31 подтвержденный случай COVID-19. Результаты тестирования господина Вучича пока не обнародованы, но свою поездку в Берлин, намеченную на 16 марта, он отменил.В Германии двукратный прирост числа заболевших за сутки: вчера — около полутора тысяч, а сегодня в середине дня уже 3116. 23 человека в реанимации, 6 смертей. Основные очаги — на западе страны: федеральные земли Северный Рейн — Вестфалия и Баден-Вюртемберг."Мы имеем дело с ситуацией, которую все всех смыслах можно назвать чрезвычайной. Она сложнее, чем банковский кризис 2008 года, потому что мы имеем дело с угрозой здоровью населения, на которую у медицины и науки пока нет ответа, — пояснила федеральный канцлер Ангела Меркель. — Мы должны спасать человеческие жизни и ограничивать ущерб для экономики".Уже который день индекс деловой активности DAX пребывает в свободном падении. За 30 лет его существования — это второй по масштабам обвал. И в лучшем случае из пике удастся выйти к концу апреля, это если карантинные меры сработают.Под запретом массовые мероприятия свыше 1000 участников, закрываются школы и детские сады, отменяются военные учения, спортивные соревнования, включая Лигу чемпионов, политические съезды, деловые конференции и пятничные молитвы, ограничивается движение общественного транспорта. Вся жизнь замедляется.Находясь на низшей ступени эволюции, вирусы определяют поведение высшей формы жизни. Сегодня в центре Берлина кафе и рестораны открыты, но народу нет — люди стараются не собираться вместе, за исключением редких шальных групп туристов. Пусто. Практически никого нет.В берлинских магазинах не заметно потребительского ажиотажа — очередей нет. И за туалетную бумагу немцы пока драться не планируют. Макароны надо поискать, а полки со средствами дезинфекции пусты. Их можно купить только в аптеках. Чтобы оградить пожилых соседей от риска заражения, люди помоложе носят им продукты на дом.Но, несмотря на ограничения, предосторожности и карантины, видимого эффекта пока нет.В Испании почти четыре тысячи заболевших, причем три четверти от общего числа в Мадриде.Для нескольких десятков британских туристов, эвакуированных с борта зараженного лайнера Grand Princess, круиз стоимостью в 11 тысяч фунтов закончился на борту транспортного самолета из Окленда в Бирмингем. Несколько часов туристы провели в железной бочке без окон, рядом с контейнером, куда поместили инфицированных, и с сандвичами, которые подавали люди в костюмах биологической защиты. С учетом шестерых заболевших на туристическом судне число зараженных в Британии составляет 590 человек.Премьер Британии Борис Джонсон не планирует пока закрывать школы и вводить мораторий на общественные мероприятия. И его за это ругают."Меня очень волнует, что мы не предпринимаем достаточных мер, критикует своего конкурента бывший министр здравоохранения Великобритании Джереми Хант. – У нас всего четыре недели до того уровня, на котором сейчас находится Италия".Число заболевших в Италии за сутки выросло на 20 процентов. Число инфицированных превысило 15 тысяч. Это сейчас главный очаг пандемии в Европе с самым удручающим соотношением: на 1258 выздоровевших — 1016 смертей. В больницах нет мест и аппаратуры."Мы возводим временные больницы возле Выставочного центра в Милане на 500 коек. Нам не хватает оборудования, даже баллонов с кислородом", — с сожалением отмечает директор по исследованиям министерства здравоохранения Италии Джовани Леонарди.По оптимистичным прогнозам, Европе понадобится недель пять-шесть, чтобы переломить ситуацию с распространением вируса. Но потом Евросоюзу придется преодолевать последствия тех мер, которые были приняты для преодоления пандемии. И, как осложнение после гриппа, это имеет все шансы оказаться большей проблемой, чем сама болезнь.