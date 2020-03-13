Тамбовская область снова на первом месте в Национальном экологическом рейтинге регионов. Рейтинг составила по итогам зимы 2019-2020 годов общероссийская общественная организация Зеленый патруль.

Тамбовская область снова на первом месте в Национальном экологическом рейтинге регионов. Рейтинг составила по итогам зимы 2019-2020 годов общероссийская общественная организация "Зеленый патруль".Помимо Тамбовской, в топ-10 также вошли — Белгородская область, Республика Алтай, Алтайский край, Москва, Курская область, Магаданская область, Чукотский АО, Республика Коми и Санкт-Петербург.Как отметили "Вестям Тамбов" в "Зеленом патруле", первые строчки рейтинга традиционно занимают передовые сельскохозяйственные регионы, там наименьший уровень промышленного загрязнения. А также в лидерах удаленные области. где небольшая численность населения. И, конечно, хорошая экология в обеих столицах России, в которых уровень финансирования природоохранных программ очень высокий.Напомним, "Экологический рейтинг субъектов РФ" ведется с 2007 года и публикуется по итогам каждого сезона четыре раза в год. Тамбовская область неизменно занимает первое место с 2011 года.