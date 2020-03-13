Транзит российского газа через Украину сократился в январе-феврале на 53% в годовом выражении до 6,5 миллиарда кубометров, сообщает компания Оператор ГТС Украины.

Транзит российского газа через Украину сократился в январе-феврале на 53% в годовом выражении до 6,5 миллиарда кубометров, сообщает компания "Оператор ГТС Украины".В том числе в западном направлении поставлено 5,5 миллиарда куб. м газа (- 48%), из них в Польшу — 500 миллионов куб. м (- 9%), в Словакию — 4 миллиарда куб. м (- 52%), в Венгрию — 1 миллиард куб. м (- 39%).Транзит газа в южном (балканском) направлении сократился на 69% до 1 миллиарда куб. м. В том числе транзит в Румынию составил 300 миллионов куб. м (- 87%), в Молдавию — 700 миллионов куб. м (- 3%).Между тем "Газпром" оплатил мощности для транзита газа из России из расчета 178 миллионов куб. м в сутки (65 миллиардов куб. м в год). Транзит газа через Украину составил в феврале всего 3,9 миллиарда куб. м.Транзит российского газа через Украину увеличился в 2019 году на 3% до 89,6 миллиарда куб. м.