Американские ученые установили, что сидение на корточках помогает предотвратить ряд заболеваний, связанных с малоподвижным образом жизни. К такому выводу исследователи пришли после ..

Американские ученые установили, что сидение на корточках помогает предотвратить ряд заболеваний, связанных с малоподвижным образом жизни. К такому выводу исследователи пришли после наблюдения за представителями племени хадза в африканской Танзании, сообщает "".Специалисты заметили, что эти люди ежедневно проводят в неподвижном состоянии около 10 часов. Однако среди показателей их здоровья не было симптомов заболеваний, которые возникают из-за низкой физической активности. Выяснилось, что в отличие от большинства людей, члены племени хадза отдыхают сидя на корточках или коленях, а не на стуле. Это помогает держать мышцы в тонусе.