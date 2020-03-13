УЕФА приостановил розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы. Эти меры связаны с пандемией коронавирусной инфекции.

УЕФА приостановил розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы. Эти меры связаны с пандемией коронавирусной инфекции.УЕФА принял решение отложить на неопределенный срок проведение матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы. Проведение национальных чемпионатов является прерогативой национальных федераций.Вопрос о проведении чемпионата Европы будет решен 17 марта на специальной конференции с участием всех стран, входящих в УЕФА. Высока вероятность переноса первенства континента на 2021 год.