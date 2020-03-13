Тверского спортсмена обвинили в допинге. Из-за этого Романа Бобикова отстранили от участия в соревнованиях на два года, а также забрали завоеванные награды.

Тверского спортсмена обвинили в допинге. Из-за этого Романа Бобикова отстранили от участия в соревнованиях на два года, а также забрали завоеванные награды.В декабре 2019 года он принял участие в турнире "Алем Барысы" по национальному казахскому единоборству в городе Алматы. Он победил всех соперников и стал абсолютным чемпиона мира. Помимо титула, Роман завоевал золотой пояс и 10 миллионов тенге призовых.Позже, сообщают "Вести Тверь", на чемпионате мира в Актобе, уроженец Твери завоевал серебряную медаль.Однако, как стало известно недавно, международная федерация Qazaq kuresi аннулировала его результаты из-за провала допинг-теста. В анализах спортсмена были выявлены следы запрещенного препарата — метилгексанамина. В итоге, Романа лишили наград, не выплатили деньги, а также дисквалифицировали до 23 декабря 2021 года.Полученные ранее титулы спортсменом сохранились.