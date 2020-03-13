ОМВД России по району Богородское г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшего без вести Журавлева Александра Михайловича 1966 года рождения...

ОМВД России по району Богородское г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшего без вести Журавлева Александра Михайловича 1966 года рождения, местонахождение которого неизвестно с декабря 2014 года.Приметы: рост 160-174 см, на вид 50 лет, среднего телосложения, лицо круглое, глаза серые, волосы волнистые темные с сединой, уши оттопыренные, брови прямые.Особые приметы: нос изломан в переносице.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8-906-745-92-91, 8-(499)-160-12-10 или в службу «102» (с мобильного 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73