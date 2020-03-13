Из-за пандемии нового коронанируса в очень трудной ситуации оказались и туристы, которые загодя приобрели путевки в зарубежные страны, и сами туркомпании. В комментарии Вестям.Ru исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе рассказала, как вернуть деньги за путевки тем, кто отказался от путешествия.

Из-за пандемии нового коронанируса COVID-19 в очень трудной ситуации оказались и туристы, которые загодя приобрели путевки в зарубежные страны на весну-лето, и туркомпании, и авиаперевозчики.Потенциальные путешественники решают для себя вопрос: ехать или отказываться от путевки?Многие авиакомпании уже отменили или скорректировали свои полеты, а ряд стран самозакрылся на въезд.Кроме того, существует список стран, в которые не рекомендуется ездить россиянам. В частности, на сайте мониторинга ситуации с коронавирусом в их числе со ссылкой на МИД упомянуты Италия, Китай, Иран и Южная Корея.Небезопасной страну могут признать МИД или Роспотребнадзор, список изменяется в зависимости от текущей ситуации, поэтому заинтересованным лицам стоит следить за этой информацией.Будут ли возвращены средства за путевки тем, кто отказался от поездки из-за пандемии? И насколько велика вероятность, что ситуацию признают форс-мажором, и туркомпании откажутся от своих обязательств?В комментарии Вестям.Ru исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе пояснила, что возврат средств происходит в зависимости от того, признана страна небезопасной, или нет."Если признана (как, например, Италия), то аннуляция и возврат по решению суда, если не удается договориться в досудебном порядке", — сообщает исполнительный директор АТОР.Если же страна опасной не признана, но турист решил перестраховаться и не ехать туда, то происходит стандартная процедура расторжения договора и возврат средств в соответствии с его условиями, говорит Майя Ломидзе.Что касается пункта о форс-мажоре, то, как поясняет представитель АТОР, "признание ситуации форс-мажором не освобождает туркомпании от обязательств, однако позволяет их отложить"."К сожалению, — говорит Ломидзе, – в нашей отдельно взятой отрасли ситуацию форс-мажором пока не признают".Вероятно, такая ситуация могла бы стать для туротрасли некоторым послаблением, поскольку, по прогнозам экспертов, из-за распространения нового коронавируса многие туркомпании, особенно мелкие, могут разориться.В частности, в комментарии "Известиям" советник главы Ростуризма Дмитрий Горин рассказал, что из-за пандемии российская туротрасль будет терять миллиарды, а член Общественного совета при Ростуризме от ОП РФ Елена Сутормина прогнозирует закрытие каждой пятой туркомпании.Ростуризм думает, как помочь отрасли в этой ситуации. На днях в Агентстве прошло рабочее совещание с туроператорами и авиаперевозчиками, на котором обсуждались вопросы, возникшие в связи с обязанностью туроператоров по возврату туристам в полном объеме денежных средств за ранее приобретенные туры в КНР, Италию, Южную Корею и Иран.Также обсуждались возможные варианты решений вопросов, которые возникают в связи с отказами туристов от турпоездок. В частности, варианты компенсации денежных средств за билеты, выкупленные туроператорами по невозвратным тарифам.Как говорится в сообщении Ростуризма, участники совещания договорились о координации усилий, направленных на минимизацию потерь обеих сторон, а авиакомпании подтвердили готовность рассматривать в индивидуальном порядке каждый запрос от туроператоров.Некоторые авиакомпании уже приняли свои решения в нынешней непростой ситуации.Так, накануне пресс-секретарь авиакомпании "Победа" Елена Селиванова в эфире телеканала "Россия 1" сообщила, что для всех клиентов отмененных рейсов будет автоматически выполнен возврат денежных в полном объеме."Для удобства клиентов, чтобы они никуда не писали, не обращались, деньги просто вернутся на их счета", — рассказала представитель этой авиакомпании.Новые правила по возврату и перебронированию билетов на новые рейсы в связи с пандемией COVID-19 разрабатывают практически все авиакомпании мира.Как отмечается в материале "Вестника АТОР", многие уже опубликовали на своих сайтах заявления о том, что в связи с распространением коронавируса COVID-19 и сокращением или прекращением полетов в страны с наиболее опасной эпидемиологической ситуацией они готовы предоставить для своих клиентов значительные послабления.В частности, рассматриваются варианты бесплатного перебронирования, в том числе по невозвратным тарифам.При этом основные правила для переноса сроков вылета одинаковы: планируемая поездка должна приходиться на период с марта по май, а вот изначальный маршрут у большинства авиакомпаний придется сохранить.Что же касается периода, в течение которого можно перенести поездку, то у наиболее лояльных авиакомпаний в среднем это год, но большинство предлагает варианты перенести полет до начала лета.Само перебронирование происходит бесплатно, доплачивать придется только в случае разных тарифов.Что же касается российских туроператоров, то они на фоне непростой ситуации в связи с распространением нового коронавируса меняют условия акций раннего бронирования — в том числе увеличивают сроки оплаты по турам.