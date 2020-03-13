Меропритие приурочено к дню образования отрядов юных инспекторов дорожного движения.

В детско-юношеской спортивной школе Камешково состоялась районная спортивно-прикладная эстафета ЮИД, приуроченная к Дню образования отрядов юных инспекторов дорожного движения. В соревнованиях приняли участие 11 команд.Юных инспекторов поприветствовал начальник ОГИБДД ОМВД России по Камешковскому району майор полиции Андрей Степанюк, напомнивший ребятам о необходимости соблюдения правил дорожного движения и выразивший благодарность за помощь, которую ЮИДовцы оказывают в деле пропаганды БДД. Юные инспекторы с детства знают о том, как правильно вести себя на дороге, рассказывают об этом своим сверстникам и ребятам помладше, напоминают правила взрослым, ведут активную пропагандистскую деятельность.Соревнования проходили в четыре этапа: «Автоинспектор», «Первая помощь», «Я - велосипедист», «Я - пешеход». Участники должны были быстро и правильно выполнить задания, ответить на вопросы на знание дорожных знаков, продемонстрировать умения оказывать первую помощь. Активисты из лидерского авангарда «Вектор» помогали ребятам во время испытаний. Заряжая всех энергией и хорошим настроением, они провели музыкальные физкультминутки.Лучшей по итогам соревнований оказалась команда школы №3 «Защитники», второе место заняли «Виражи» из Второвской школы, третье место досталось команде «ДИСК» из Серебровской школы.Победителям подарили брелки со светоотражающими элементами и напомнили, что их использование необходимо в вечернее время суток. Все ребята получили сертификаты участников эстафеты и сладкие призы.