Фигуранты незаконно проникли на территорию предприятия и похитили металлические изделия.

Следственным отделом ОМВД России по Камешковскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 28-и и 22-летнего местных жителей. Молодые люди обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ст.161 УК РФ (грабеж).По версии следствия в конце ноября прошлого года фигуранты, заранее договорившись, убедились, что за ними никто не наблюдает, незаконно проникли на территорию предприятия, откуда похитили 250 килограммов металлических изделий. Похищенное злоумышленники вывезли на автомобиле. В этот же день сообщники вернулись на территорию и собрали ещё 250 килограммов металла. В момент, когда фигуранты грузили похищенное в авто, их заметили сторожи, которые потребовали прекратить противоправные действия. Игнорируя требование, обвиняемые скрылись вместе с имуществом, которое затем использовали в личных целях.Фигуранты были задержаны в ходе оперативно-розыскных мероприятий после поступившего сообщения о грабеже. В содеянном они сознались.В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.