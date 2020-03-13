Не стоит ориентироваться только на негативный экономический прогноз главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина: необходима комплексная оценка ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Не стоит ориентироваться только на негативный экономический прогноз главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина: необходима комплексная оценка ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Кудрин — очень опытный экономист", — отметил Песков, но он "выступает со своей точкой зрения".Днем ранее Кудрин негативно оценил российскую экономику: мир на пороге кризиса, а России грозит нулевой рост экономики, падение курса рубля, дефицит бюджета, снижение инвестиций и рост бедности.Пресс-секретарь президента напомнил, что для точной оценки ситуации надо обязательно рассматривать прогнозы в комплексе, включая расчеты правительства, ЦБ, статистиков.По словам Пескова, международные рынки находятся в "состоянии пилы" – цены скачут верх-вниз, поэтому необходимо определить тренд и потом "делать какие-то заключения".Сейчас много факторов, которые могут меняться: в Китае заявили о победе над коронавирусом, а в ряде стран Европы вводится карантин. Такая же неопределенная ситуация и на рынке нефти. Если экономика стран быстро восстановится после нового вирусного заболевания, то вырастет спрос на нефть и цены на сырье.По словам Пескова, власти учитывали тенденции, например сокращение спроса на нефть и топливо, но коронавирус ускорил процесс. В целом у России большой запас прочности, чтобы противостоять угрозам "мировой конъюнктуры". Банк России и правительство уже приняли меры и контролируют ситуацию.Пресс-секретарь президента подчеркнул, что власти России внимательно следят за развитием ситуации и своевременно примут решения при необходимости. "Задел прочности есть", — сказал он.