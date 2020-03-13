В Ленинградской области выявили первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Как сообщила пресс-служба правительства региона, вирус обнаружили у жительницы города Кудрово во Всеволожском районе. Не так давно она вернулась из Италии.

В Ленинградской области выявили первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Как сообщила пресс-служба правительства региона, вирус обнаружили у жительницы города Кудрово во Всеволожском районе. Не так давно она вернулась из Италии."Состояние женщины удовлетворительное, она госпитализирована в Боткинскую больницу Санкт-Петербурга", – цитирует в пресс-службу ТАСС.Тем временем губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал постановление о мерах борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Документ запрещает проводить мероприятия численностью свыше 300 человек.В самом Санкт-Петербурге тоже запретили массовые мероприятия. С 16 марта по 30 апреля в городе запрещено будет собирать на одной площадке более тысячи человек, передает "Интерфакс".Ранее 13 марта комитет по здравоохранению Ленинградской области сообщил, что медицинские организации региона готовы к приему пациентов с вирусными инфекциями, в том числе с коронавирусом. В области работает 15 инфекционных стационаров, рассчитанных на 396 инфекционных коек. При необходимости количество мест будет увеличено.По последним данным Роспотребнадзора, в России всего зарегистрировано 34 случая новой коронавирусной инфекции, из них 31 у граждан РФ, вернувшихся из-за рубежа, два – у граждан КНР и один – у гражданина Италии. По информации Минздрава РФ, 8 заболевших коронавирусом, находящихся на территории России, выписаны из больниц после выздоровления.Число заразившихся в мире на данный момент составляет почти 132,8 тысячи человек.