В Марий Эл с оторвавшейся льдины эвакуировали четырех рыбаков. ЧП произошло вечером 12 марта на реке Волга, сообщает ГТРК Марий Эл со ссылкой на Марийскую аварийно-спасательную службу. Все четверо - жители Нижегородской области.

В Марий Эл с оторвавшейся льдины эвакуировали четырех рыбаков. ЧП произошло вечером 12 марта на реке Волга, сообщает ГТРК "Марий Эл" со ссылкой на Марийскую аварийно-спасательную службу. Все четверо — жители Нижегородской области.Сотрудники Юринской спасательной группы добирались до пострадавших на лодке, однако из-за ледохода вернуться обратно оказалось сложно. Для спасательной операции пришлось использовать судно на воздушной подушке. В результате четырех мужчины были доставлены на берег специалистами Козьмодемьянской аварийно-спасательной группы. Пострадавших передали полицейским.