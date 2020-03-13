МЧС объявило в Москве оранжевый уровень погодной опасности. В столице ожидается сильный ветер, сообщает Спасатели предупреждают, что порывы ветра могут достигать 20-25 метров в секунду. ..

МЧС объявило в Москве оранжевый уровень погодной опасности. В столице ожидается сильный ветер, сообщаетСпасатели предупреждают, что порывы ветра могут достигать 20-25 метров в секунду. Гостям и жителям города посоветовали быть бдительными и избегать нахождения рядом с деревьями и слабо укрепленными объектами. Ветер будет сопровождаться пасмурной погодой и дождем, а также пониженным атмосферным давлением – 734 миллиметра ртутного столба.