Злоумышленники планировали реализовать товар на территории Троицкого и Новомосковского административных округов столицы...
«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с представителями Росрыболовства пресечена попытка продажи крупной партии камчатского краба, предположительно, незаконно добытого в акватории Баренцева моря.
Оперативники установили, что злоумышленники планируют реализовать товар на территории Троицкого и Новомосковского административных округов столицы и перевозят его на автомобиле «Хендай Портер» красного цвета.
Данное транспортное средство было обнаружено полицейскими в промзоне рядом с Калужским шоссе. В кузове машины находилось свыше двух с половиной тонн замороженной продукции, стоимостью около пяти миллионов рублей. Обязательная маркировка, предусмотренная законодательством Российской Федерации, отсутствовала.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Изъятая продукция передана на ответственное хранение», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк
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Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк