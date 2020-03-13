Злоумышленники планировали реализовать товар на территории Троицкого и Новомосковского административных округов столицы...

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с представителями Росрыболовства пресечена попытка продажи крупной партии камчатского краба, предположительно, незаконно добытого в акватории Баренцева моря.Оперативники установили, что злоумышленники планируют реализовать товар на территории Троицкого и Новомосковского административных округов столицы и перевозят его на автомобиле «Хендай Портер» красного цвета.Данное транспортное средство было обнаружено полицейскими в промзоне рядом с Калужским шоссе. В кузове машины находилось свыше двух с половиной тонн замороженной продукции, стоимостью около пяти миллионов рублей. Обязательная маркировка, предусмотренная законодательством Российской Федерации, отсутствовала.В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.Изъятая продукция передана на ответственное хранение», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк