Эпидемия коронавируса уже привела к появлению рекомендаций Роспотребнадзора избегать мест массового скопления людей – в том числе и общественного транспорта. Столичного градоначальника попросили по этой причине отменить взимание платы за московские парковки.

Эпидемия коронавируса уже привела к появлению рекомендаций Роспотребнадзора избегать мест массового скопления людей - в том числе и общественного транспорта. Столичного градоначальника попросили по этой причине отменить взимание платы за московские парковки.Письмо с соответствующим предложением Сергею Собянину направил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Об этом он сообщил на личной странице в Фейсбуке, приложив и сканированное изображение своего письма. Копии обращения направлены главе московского Дептранса Максиму Ликсутову и заместителю мэра по вопросам социального развития А. Раковой.Толстой назвал рекомендации Роспотребнадзора "правильными и своевременными", однако посетовал на то, что единственная альтернатива общественному транспорту у москвичей - это личные автомобили. А пользоваться ими сейчас достаточно накладно, так как "парковки в центре Москвы, мягко говоря, не дешёвые, далеко не всем такая роскошь по карману".Фото: Петр Толстой / FacebookПоэтому, собственно, парламентарий и предложил градоначальнику либо отменить, либо значительно понизить стоимость парковки - это позволит пусть не всем, но заметной части столичных жителей перестать пользоваться метро и автобусами. А именно это и подразумевают рекомендации Роспотребнадзора. Сейчас столичное парковочное пространство насчитывает около 80 тысяч платных мест для стоянки автомобилей.Кроме того, мэра Москвы попросили проследить за возможным ростом цен на услуги такси и сервисов каршеринга.