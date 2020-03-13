Злоумышленники требовали у индивидуальных предпринимателей, занимавшихся перевозками пассажиров автотранспортом, ежемесячно передавать им денежные средства...

Приговором Черемушкинского районного суда г. Москвы признан виновным фигурант уголовного дела о вымогательстве, совершенном в составе организованной группы.Как сообщалось ранее, в период с апреля 2015 года по май 2016 года злоумышленники требовали у индивидуальных предпринимателей, занимавшихся перевозками пассажиров автотранспортом, припаркованным у станции метро «Шаболовская», ежемесячно передавать им денежные средства за возможность беспрепятственной парковки в указанном месте с целью посадки и высадки пассажиров. В случае отказа фигуранты угрожали предпринимателям применить насилие и уничтожить принадлежащие им автомобили.По данному факту ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ «Вымогательство».В мае 2016 года соучастники задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Однако один из фигурантов от органов предварительного следствия скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.В январе 2019 года участника группы задержали сотрудники ОУР УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве. Впоследствии уголовное дело в отношении него было направлено в суд для рассмотрения по существу.В настоящее время Черемушкинский районный суд г. Москвы признал мужчину виновным в совершении указанного преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет и 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28