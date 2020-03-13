Мужчина почувствовал небольшой удар по машине и остановился. К нему подъехали двое неизвестных и сообщили, что он якобы повредил их автомобиль «БМВ»...

«Сотрудники ГУУР МВД России совместно с оперативниками Московского уголовного розыска задержали двоих подозреваемых в мошенничестве в отношении пенсионера», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России полковник внутренней службы Владимир Васенин.В полицию поступило сообщение о мошенничестве от 85-летнего пенсионера. Он рассказал, что ехал на своем автомобиле по 2-й Прядильной улице. Мужчина почувствовал небольшой удар по машине и остановился. К нему подъехали двое неизвестных и сообщили, что он якобы повредил их автомобиль «БМВ», после чего потребовали компенсацию за причинный ущерб. Заявитель передал им денежные средства в размере 40 тысяч рублей и подозреваемые скрылись с места происшествия. Позднее пенсионер понял, что его обманули, и обратился в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих подозреваемых в Москве и Московской области. Ими оказались ранее судимые приезжие в возрасте 37 и 38 лет.Оперативники установили, что подозреваемые сымитировали удар о корпус машины заявителя. Когда потерпевший остановился, мужчины объясняли ему, что он стал виновником ДТП, ипродемонстрировали имеющиеся на своем транспортном средстве повреждения, которые были нанесены заблаговременно, после чего предложили на месте заплатить деньги за причиненный ущерб без привлечения сотрудников ГИБДД.Следствием ОМВД России по району Измайлово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Второй задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление соучастников и дополнительных эпизодов аналогичной противоправной деятельности задержанных.Сотрудники Московского уголовного розыска обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанных, с просьбой звонить по телефонам: (495) 694-83-43.