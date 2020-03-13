Сотни жителей Одинцовского района требуют перерасчета коммунальных платежей. Судя по астрономическим счетам за отопление, эта зима в Подмосковье выдалась очень холодной. Как это противоречие со сводками погоды объясняют представители управляющей компании?

Сотни жителей Одинцовского района требуют перерасчета коммунальных платежей. Судя по астрономическим счетам за отопление, эта зима в Подмосковье выдалась очень холодной. Как это противоречие со сводками погоды объясняют представители управляющей компании?- Мы собрались здесь для того, чтобы обсудить квитанции, которые нам прислали с огромным — в три-четыре раза — превышением цен по отоплению! Почему к нам так мошеннически относятся?!Жители сразу 30 многоэтажек в поселке ВНИИССОК, что в Одинцове, получив квитанции оплаты коммунальных услуг за февраль, были возмущены резко возросшими цифрами начислений.- Была у меня общая платежка на семь с половиной в среднем. Сейчас вот новая — 14025!- Это из чего сложилось?- Это все за отопление!- Октябрь — 4000, ноябрь — 4000, январь — 3392 и февраль — 6300. Практически с января — в два раза.На справедливые вопросы о том, почему плата за отопление вдруг выросла именно в условиях небывало теплой зимы, ответа от коммунальщиков не последовало.- Внятного ответа никто не дает, все избавляются от нас, грубят, бросают документы в лицо. Я платить не буду и всем говорю: не платите, пишем заявление в прокуратуру!- В декабре они говорят, что было посчитано за полмесяца, хотя по факту мы заплатили полностью!В управляющей компании АО "Одинцовская теплосеть" перерасчет объяснили путаницей в квитанциях за декабрь и январь."Предыдущие два периода начисления производились по общедомовым приборам учета не за 30 дней, а за 20 дней, — говорит генеральный директор управляющей компании Сергей Михеев. — Соответственно, эту сумму доначисления с 8 до 31 декабря разнесли по двум квитанциям".- Насколько это законно?"Данный порядок соответствует закону, потому что все квитанции выпускаются МособлЕИРЦем. МособлЕИРЦ тщательнейшим образом контролирует законность всех начислений", — говорит заместитель руководителя Администрации Одинцовского городского округа по вопросам ЖКХ Михаил Коротаев.Однако у жителей поселка ВНИИССОК другая версия событий. Дело в том, что сомнительные фокусы с квитанциями здесь происходят не в первый раз.- С 17-го на 18-й год, когда уходила РЭБ "Жаворонки", нам тоже доначислили за отопление. Компания растворилась, она ушла, пришла на ее смену компания "Одинцовская теплосеть", и она сейчас работает по той же схеме, что было.- Я хочу всех присутствующих спросить: кто голосовал за выбор УК "Одинцовская теплосеть"?- Никто!Под обращением в правоохранительные органы и администрацию Одинцова собраны сотни подписей. Люди требуют разобраться в ситуации и отменить перерасчет за отопление"Мы готовы с каждым из жителей встретиться, просто сесть вместе с ним с калькулятором и посчитать каждую квитанцию, показать, что там расчеты сделаны на основании реально потребленных энергоресурсов", — говорит Михаил Коротаев.Представители одинцовской администрации заверяют, что тарифы за ЖКХ не только не выросли, но даже были снижены. Почему тогда растут цифры в квитанциях? Загадка. Необъяснимая коммунальная аномалия.