В Прикамье заработала горячая линия по коронавирусу. Позвонить на нее можно круглосуточно, сообщает ГТРК Пермь. Звонков от жителей ждут по всем вопросам, связанным с проявлением симптомов, распространением, профилактикой коронавирусной инфекции.

В Прикамье заработала горячая линия по коронавирусу. Позвонить на нее можно круглосуточно, сообщает ГТРК "Пермь". Звонков от жителей ждут по всем вопросам, связанным с проявлением симптомов, распространением, профилактикой коронавирусной инфекции.Как рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, с сегодняшнего дня усиливаются меры контроля в местах большого скопления людей. В торговых центрах и кинотеатрах проведут дополнительную дезинфекцию. Также будет усилен контроль при въезде на территорию края, отметил глава Прикамья. Дополнительная медицинская проверка в аэропорту ожидает абсолютно всех прилетевших пассажиров. Региональные власти хотят предложить на федеральном уровне ввести такие же меры предосторожности и на железной дороге, сообщил Дмитрий Махонин.Как известно, сегодня стало известно о госпитализации жителя Перми с подозрением на коронавирус. Первая проба дала положительный результат, теперь анализы отправлены в Новосибирск для постановки окончательного диагноза.Номера горячей линии: 8-800-200-0-200 (Минздрав России); 236-41-52 и 208-34-68 (региональный Центр гигиены и эпидемиологии); 258-07-87 (Минздрав Пермского края).