В результате обыска жилого помещения были обнаружены и изъяты шприцы, ложки со следами нагара и иные приспособления для употребления наркотических средств...

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Царицыно совместно с участковыми уполномоченными полиции ликвидирован притон для потребления наркотических средств и психотропных веществ.Установлено, что ранее судимый 29-летний москвич систематически предоставлял свою квартиру, расположенную на улице Медиков, наркозависимым людям для потребления ими запрещенных средств и веществ.В результате обыска жилого помещения были обнаружены и изъяты шприцы, ложки со следами нагара и иные приспособления для употребления наркотических средств, а также сверток с остатками вещества неизвестного происхождения. Согласно результатам исследования изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – героин, массой 0,05 грамма.Отделением дознания территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22