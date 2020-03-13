Госдума приняла в первом чтении законопроект о доработке тарифной системы обязательной автогражданки. Он позволит страховым компаниям увеличивать стоимость полисов для водителей, замеченных в регулярных нарушениях ПДД. Однако реализовать идею оказалось не так просто.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о доработке тарифной системы "обязательной автогражданки". Он позволит страховым компаниям увеличивать стоимость полисов для водителей, замеченных в регулярных нарушениях ПДД. Однако реализовать идею оказалось не так просто.Инициаторы законопроекта называют его "долгожданным для многих" и уверяют, что реформа проводится в соответствии с поручением президента о повышении безопасности дорожного движения."Сегодня страховщики в рамках коридора назначают единый базовый тариф для субъекта в целом, а не индивидуально для каждого автомобилиста. В результате благонадежные автовладельцы вынуждены переплачивать за постоянных нарушителей. Тогда как за нарушения ПДД страховые компании не могут повысить максимальный тариф. Мы хотим это изменить, дифференцировать тарифы в зависимости от поведения на дороге. Этот законопроект долгожданный для многих. В первую очередь, для аккуратных водителей", - заявил член комитета Госдумы по финансовому рынку Алексей Изотов.Список нарушений, которые в перспективе могут привести к росту цены полиса, состоит всего из четырех пунктов: проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, управление автомобилем в нетрезвом состоянии и превышение скорости более, чем на 60 км/ч. При этом, как отмечает "Коммерсант", для того, чтобы у страховщиков появилось право повысить ставки, нарушения эти должны быть зафиксированы непосредственно инспектором ГИБДД: данные с автоматических комплексов учитывать не планируется. По данным издания, в 2019 году без участия камер было вынесено всего около 15% постановлений.Стоит также отметить, что в концепции проекта упоминаются "неоднократные нарушения": соответственно, водителю, единожды за год проехавшему на красный и попавшемуся инспектору ДПС, рост цены полиса не грозит.Алексей Изотов также отметил, что новая система индивидуальных тарифов не должна привести к росту стоимости полиса для всех водителей, и заявил, что после старта реформы ОСАГО в 2019 году средняя цена ОСАГО для легковых автомобилей, наоборот, снизилась на 5,7%.