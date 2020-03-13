Закрытие на карантин школ в Италии породило еще одну, помимо эпидемии коронавируса, проблему национального масштаба — перегрузку сетей передачи данных. Пользователи на этой неделе чаще стали жаловаться на неполадки. Обвиняют в них школьников: они, скучая, играют целыми днями в онлайн-игры.

Закрытие на карантин школ в Италии породило еще одну, помимо эпидемии коронавируса, проблему национального масштаба — перегрузку сетей передачи данных. Пользователи на этой неделе чаще стали жаловаться на неполадки. Обвиняют в них школьников: они, скучая, играют целыми днями в онлайн-игры.По сообщению Telecom Italia, которое цитирует Bloomberg, за последние две недели объем интернет-трафика в стране вырос более чем на две трети. Значительную часть этого прироста объясняют активностью в онлайн-играх, таких как Fortnite или Call of Duty. Возможно, свой вклад вносит и акция, объявленная недавно крупнейшим мировым порносайтом.В телекоммуникационной компании опасаются, что выход к популярной игре очередного крупного обновления на несколько десятков гигабайт может вызвать коллапс в сетях передачи данных, когда все начнут скачивать его примерно в одно и то же время.О мерах по наращиванию пропускной способности сети на случай, если большинству граждан придется оставаться дома, сообщили и в британской Vodafone. Помимо игрового трафика растет и передача видео: скучающие в карантине люди стали больше смотреть Netflix и YouTube.Оператор одной из крупнейших в мире межконтинентальных сетей передачи данных, шведская Telia Carrier, сообщила об увеличении глобального трафика в феврале на 2,7%, но в марте ожидает более значительного роста. По словам вице-президента компании Маттиаса Фридстрома, все ведущие игроки рынка телеконференций запросили увеличение полосы пропускания в последние несколько дней. Причем некоторые готовятся к пятикратному росту трафика из-за возможной отмены перелетов.