Местный житель похитил рыболовные снасти из дома и деньги из квартиры.

В начале марта в ОМВД России по Собинскому району поступило два сообщения о хищении имущества и денег из дома и квартиры местных жителей.В одном из случаев были похищены пять спиннингов, восемь удочек и куртка от рыболовного костюма, во втором – деньги в сумме более 12 000 рублей.Общая сумма причиненного собственникам ущерба, превысила 26 000 рублей.Подозреваемый в совершении краж, 34-летний житель города Собинка, был задержан на одной из городских улиц в результате оперативно-розыскных мероприятий.Установлено, что злоумышленник, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, через оконный проём проник в дом, похитил рыболовные снасти и покинул место преступления, планируя в дальнейшем продать похищенное. Днем позже фигурант проник в квартиру местной жительницы и совершил кражу денег, которые сразу потратил на покупку продуктов и вещей.В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Собинскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).Фигурант заключен под стражу.