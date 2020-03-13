В Бухаресте ночью 13 марта вандалы осквернили посвященную 75-летию окончания Великой Отечественной войны выставку Трагедия Европы. Объекты экспозиции были заняты краской, на них нанесены националистические лозунги и модифицированная свастика.

В Бухаресте ночью 13 марта вандалы осквернили посвященную 75-летию окончания Великой Отечественной войны выставку "Трагедия Европы". Объекты экспозиции были заняты краской, на них нанесены националистические лозунги и модифицированная свастика.Выставка была размещена на стендах у Российского центра науки и культуры в румынской столице, напоминает РИА Новости. Экспозиция рассказывала о гуманитарной миссии Красной Армии, которая освобождала от нацизма Европу.Фотодокументы для выставки "Трагедия Европы" предоставили Музей Победы, министерство культуры России и Российское военно-историческое общество. Вместо испорченной выставки размещена новая — "Военный плакат в годы войны".Румыния во Второй мировой войне воевала на стороне нацистской Германии. Бухарест начал войну против Советского Союза 22 июня 1941 года, одновременно с войсками Третьего рейха. На восточном фронте румынская армия потеряла 630 тысяч человек, из них 480 тысяч убитыми. 12 сентября 1944 года СССР и Румыния подписали перемирие. В конце 1944 года румынские войска сражались уже в составе советских фронтов. Общие потери румынских войск после августа 1944 года составили 129 316 человек, из них 37 208 человек погибшими, умершими от ран и пропавшими без вести, а 92 108 человек ранеными и заболевшими.