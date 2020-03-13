Подмосковные полицейские разыскивают вандалов, которые повредили памятник миномету Катюша на Аллее Героев в Электростали. Злоумышленникам грозит до трех лет в колонии.

Подмосковные полицейские разыскивают вандалов, которые повредили памятник миномету "Катюша" на Аллее Героев в Электростали. Злоумышленникам грозит до трех лет в колонии, уточнила начальник пресс-службы регионального управления МВД Татьяна Петрова.Открытый в начале сентября 2015 года в сквере на Первомайской улице памятник пострадал от рук неизвестных еще в ночь на 4 марта, но уголовное дело завели толь ко сейчас. Судя по кадрам с места, сама артиллерийская установка осталась в неприкосновенности, зато постамент лишился нескольких плиток и "приобрел" несколько надписей.Выйти на след подозреваемых стражам порядка пока не удалось. Владельцы собак, которые выгуливают своих питомцев поблизости, подозрительных лиц не заметили.