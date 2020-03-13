Власти Германии хотят ввести страну в состояние искусственной комы. Так считает корреспондент ВГТРК в Берлине Александр Коростелев. В прямом эфире программы 60 минут он рассказал, что жизнь в стране сейчас протекает по принципу веди себя как хомяк.

Власти Германии хотят ввести страну в состояние искусственной комы. Так считает корреспондент ВГТРК в Берлине Александр Коростелев. В прямом эфире программы "60 минут" он рассказал, что жизнь в стране сейчас протекает по принципу "веди себя как хомяк" и запасайся всеми необходимыми товарами. И немцы действительно скупают все подряд. С полок магазинов исчезли консервы, мука, мед, сахар, макароны, туалетная бумага. В продаже невозможно найти дезинфицирующие средства и защитные маски."Такая ситуация — раздолье для спекулянтов. Например, комплект масок из 10 штук они продают за 100 евро. Правительство уже объявило войну спекулянтам, которые наживаются на панике", — рассказал Александр Коростелев.До 19 апреля в Берлине отменены все массовые мероприятия с участием свыше 1000 человек. Закрыты музеи, школы и детские сады.Ранее об отказе от массовых мероприятий заявили в Баварии и Северном Рейне-Вестфалии. Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в Германии выросло до 2,4 тысячи человек, пять из них скончались. Всего в мире насчитывается уже более 130 тысяч зараженных.