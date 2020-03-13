13.03.2020

2020-03-13 17:15:03

Владимирец в среднем платит 20 тысяч рублей в год за коммунальные услуги

Росстат подсчитал, сколько россияне тратят на бытовые услуги.

За жилищные услуги (плата управляющей компании за содержание и ремонт общедомового имущества) и коммунальные платежи жители страны в 2018 году заплатили в общей сложности 2,718 трлн рублей.

По данным исследования Росстата «Платное обслуживание населения России, 2019», в сфере услуг наибольшим спросом в 2018 году пользовались работы по ремонту и обслуживанию автомобилей. На них россияне потратили 312,3 млрд рублей.

Ремонт и строительство жилья обошлись свыше 263,2 млрд рублей. Более 130 млрд рублей ушли на парикмахерские услуги.

Ритуальные — 64 млрд рублей, ремонт бытовой техники и изготовление металлоизделий — еще 50, услуги бань и душевых — 27, починку обуви — 13 и за химчистку и прачечные — 10 млрд.

Статистики отмечают, что к бытовым услугам также относят ремонт и пошив одежды, изготовление и ремонт мебели, услуги фотоателье, прокат технических средств и оборудования.