13.03.2020

2020-03-13 17:40:03

Владимирские ученые ищут вакцину против коронавируса

В Научно-исследовательском центре посёлка Вольгинский учёные ищут вакцину против коронавируса. Как идёт работа?

Наблюдение за коронавирусом во всем мире - как за боевыми действиями. Каждый случай рассматривается под микроскопом. На 13 марта зарегистрировано более 128 тысяч заболевших. Каждые сутки фиксируются до двух тысяч новых случаев заражения. В России пока счет идет на единицы. Сказались предпринятые во время санитарные меры. Сейчас заболевших 36 человек. Так что же такое коронавирус? Чума 21 века? Юрий Сельянинов, ведущий вирусолог России, призывает верить научной информации, а не мифам.

Юрий Сельянинов, главный научный сотрудник Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии: «Под собой это имеет довольно серьезное отношение, но переоценивать этого тоже не надо. Потому что много говорили про вирус гриппа птиц, но потом этот миф развеялся, хотя погибло довольно большое количество людей. Точно также и SARS - также был миф, который раздули. Возможно, это фармацевтические компании».

В зоне риска, по словам медиков, пожилые и дети до 9 лет с ослабленным иммунитетом. Именно им нужно ограничить общение. Во Франции с понедельника закрываются школы и детские сады. В Италии, где сейчас пик заболеваемости, запрещены все массовые мероприятия, даже похороны. Меры вынужденные. Россия тоже закрывает границы.

Юрий Сельянинов, главный научный сотрудник Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии: «Вирус не такой уж опасный, не такой уж устойчивый и дезинфицирующие средства вполне его могу убивать и освобождать. Для человека в принципе необходимо ограничить вот такие массовые мероприятия, потому что это может под собой нести какую-то опасность».

Когда будет остановлена пандемия, неизвестно. По словам доктора биологических наук Юрия Сельянинова, до сих пор не установлен носитель и вектор переносчика. Непонятно, как передается вирус. В этой цепочке могут быть даже животные и насекомые. Сами ученые инфекции не боятся. Избежать заражения просто: достаточно соблюдения элементарных санитарных мер. Испанка в 1920-м унесла миллионы людей на всем земном шаре. Главная задача ученых всего мира - найти вакцину против COVID-19. Разрабатывают ее и сотрудники Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии центра в Вольгинском. Центр заказал иностранную тест-систему с положительным материалом, полученным от людей.

Ирина Синдрякова, заведующая сектором диагностики и мониторинга Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии: «Проще использовать тот материал, те протоколы, которые отработаны на положительном образце, на положительном материале, полученным от людей. Нами была проведена аналитическая работа по выложенному протоколу на сайте ВОЗ, и был выбран определенный протокол, согласно которого мы заказали тест на праймер, который получим и будем работать».

Во Владимирской области пока случаев заболевания коронавирусом не выявлено. Но уже есть у соседей - в Московской и Нижегородской областях. Меры осторожности необходимо предпринимать повсеместно. Сейчас существует две проблемы, которые нужно решить в случае пандемии в России. Фактор распространения заболевания и необходимость оказания медицинской помощи в случае обращения инфицированных граждан.

Денис Колбасов, директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии: «Я думаю, что основной риск состоит в том, что в случае большого количества заболевших единовременно, по опыту других стран, может просто не хватить медицинских площадей и коек для оказания качественной медпомощи, и усилия стран направлены в первую очередь на то, чтобы не допустить единовременного заболевания такого большого количества граждан».

Последние новости обнадеживают, говорят ученые. В США вакцину испытывают на добровольцах. В России проводятся такие же испытания. Кто первым изобретет вакцину, сейчас неважно, утверждают вирусологи. У заболевания нет границ.

Вера Куликова, Максим Котов.

«Вести-Владимир»