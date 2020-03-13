13.03.2020

2020-03-13 21:30:18

Во Владимире от шквалистого ветра упал светофор

Пользователи соцсетей продолжают сообщают о разрушениях, причиненных усилившимся ветром. Так, во владимирском паблике автомобилистов водителей предупреждают о светофорах. Некоторые из них развернуло ветром - на перекрестке улиц Горького и Мира, на площади Победы и на Нижней Дуброве. Электронные регулировщики движения пока еще работают, а вот в Добром, на остановке у детской больницы светофор, по словам очевидцев, совсем упал.

Фото Подслушано Автомобилистов | Владимир