На них были липовые маркировки

Во Владимире сотрудники Россельхознадзора изъяли и уничтожили 40 килограммов санкционных груш «Конференс», обнаруженных на складе компании, занимающейся мелкооптовой торговлей пищевой продукцией.По данным ведомства, фрукты были расфасованы в деревянные ящики с маркировками, указывающими на то, что это – урожай 2020 года. Учитывая, что в нынешнем году груши ещё не могли созреть, это насторожило проверяющих. Оказалось, что сведения указаны неверно, а по адресу находится другая фирма.