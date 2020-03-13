Ей грозит до двух лет лишения свободы

Во Владимирской области полиция задержала 53-летнюю цыганку, обвиняемую в краже 5 тысяч рублей у прохожего, сообщает пресс-служба Владимирского ЛО МВД России на транспорте.По словам потерпевшего, это произошло в районе станции Усад Московской железной дороги. Подошедшая цыганка предложила погадать, но после оказанной услуги мужчина не обнаружил у себя купюру номиналом 5 тысяч рублей.Полиция установила и задержала подозреваемую. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве и грозит до двух лет лишения свободы.