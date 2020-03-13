Старшина милиции Николай Сизинцев посмертно награжден Орденом Мужества.

В Камешковском районе Владимирской области состоялся митинг, посвященный памяти инспектора ДПС ОГАИ Камешковского РОВД Николая Сизинцева, героически погибшего при исполнении служебного долга.Трагедия произошла 12 марта 1997 года на автодороге «Москва - Казань».Старшина милиции Николай Сизинцев и его коллега остановили подозрительный автомобиль. При осмотре автомашины Николай Петрович увидел на сиденье пистолет, выхватил его и крикнул напарнику, чтобы тот вызвал подмогу. В этот момент раздался выстрел. Коллега, оглянувшись, увидел падающего на обочину Сизинцева. Началась перестрелка, в которой пострадал и напарник Николая Петровича. Раненый Сизинцев вызвал огонь на себя. Преступник повторно выстрелил в старшину милиции. Ранение оказалось смертельным.Посмертно Николай Сизинцев награжден Орденом Мужества. У него остались жена и двое детей.С момента трагедии прошло 23 года, но память о герое живет.Имя Николая Сизинцева увековечено на Аллее памяти в городе Камешково, а в районном поселке Новки в честь погибшего при исполнении служебных обязанностей сотрудника милиции названа улица. На здании отдела ГИБДД в городе Камешково, а также в общеобразовательной школе поселка Новки установлены памятные доски. В память о Николае Сизинцеве ежегодно на территории области проводятся соревнования УМВД по легкоатлетическому кроссу.12 марта на памятном митинге собрались сотрудники ОМВД России по Камешковскому району, родные и близкие старшины милиции, его сослуживцы.Напарник героя Сергей Киселев подчеркнул, что если бы не мужество и самоотверженность Николая, возможно, его бы самого уже не было в живых. Сотрудники полиции отметили, что что Николай Сизинцев как настоящий защитник правопорядка, однажды присягнув на верность Родине, остался преданными своему слову до конца.В память о герое все склонили головы во время минуты молчания. Затем участники митинга возложили к подножию мемориала цветы и посетили могилу Николая Сизинцева на городском кладбище.