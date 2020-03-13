И утвердили двух вице-губернаторов

12 марта во Владимире прошло внеочередное заседание Законодательного собрания, на котором депутаты одобрили поправки в Конституцию Российской федерации. Все присутствующие, кроме депутатов КПРФ проголосовали «за».Помимо правок в Конституцию РФ, на заседании обсудили согласование в должность двух вице-губернатором. В отличии от, ранее покинувших регион Александра Байера и Марины Чекуновой, депутаты практически единогласно одобрили кандидатуры Сергея Шевченко и Михаила Коротаева. Первый станет заменой Чекуновой и будет заниматься социальной политикой и медициной. А Михаил Коротаев займёт пост руководителя представительства администрации региона при правительстве.Кроме того, депутаты вручили звание почётных граждан Владимирской области бывшему губернатору Николаю Виноградову и руководителю владимирской капеллы мальчиков Эдуарду Маркину, недавно получившего Гран-при в финале V Всероссийского хорового фестиваля.Не обошлось на заседании и без грустных событий. Стало известно, что г.