Европа стала центром пандемии нового коронавируса COVID-19, число сообщений о заболевших превышает пиковые данные Китая.

Европа стала центром пандемии нового коронавируса COVID-19, число сообщений о заболевших превышает пиковые данные Китая.Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.По данным на 13 марта в 132 странах мира зарегистрировано свыше 137 тысяч случаев инфицирования новым коронавирусом. Число умерших превысило 5000, число выздоровевших составило почти 70 тысяч.Лидером по числу заболевших в Европе является Италия (свыше 15 тысяч), за ней идут Испания (свыше 4 тысяч) и Германия (свыше 3 тысяч).Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала сограждан соблюдать дистанцию друг с другом и снижать число социальных контактов.Ранее сообщалось о том, что президент США Дональд Трамп намерен объявить в стране режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса (почти 2 тысячи заболевших).