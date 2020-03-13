Российские врачи заявили о начале эпидемии ожирения в стране. Медики отмечают, что лишний вес имеют более 50% граждан от 30 лет, сообщает телеканал . По словам специалистов, свыше четверти ..

Российские врачи заявили о начале "эпидемии" ожирения в стране. Медики отмечают, что лишний вес имеют более 50% граждан от 30 лет, сообщает телеканал "".По словам специалистов, свыше четверти россиян страдают от ожирения. Всему виной высококалорийная пища и малоподвижный образ жизни. Кроме того, на появление лишнего веса также оказывает влияние нехватка витаминов и полезных минералов.