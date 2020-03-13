Законодательные собрания всех 85 регионов России приняли решение поддержать предлагаемый закон об изменениях в Конституции РФ. Об этом свидетельствуют данные голосований органов законодательной власти регионов.

Законодательные собрания всех 85 регионов России приняли решение поддержать закон о поправках в Конституцию. При этом позволяющий направить закон в Конституционный суд для проверки не вступивших в силу положений минимум — 57 субъектов — был достигнут еще накануне, сообщает "Россия 24".Итоги голосования уже поступили в СовФед. Об этом РИА Новости сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас. В субботу на пленарном заседании сенаторы рассмотрят их.Ранее на этой неделе закон о поправках был поддержан Государственной думой. За принятие документа проголосовали 383 парламентария, против не было никого. В тот же день документ был одобрен Советом Федерации.Общероссийское голосование состоится 22 апреля. Владимир Путин заявил, что поправки вступят в силу только после голосования. Именно народу России "принадлежит здесь главная, абсолютно определяющая роль".