Российский чемпион ведущей американской лиги смешанных единоборств UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил журналистам, что не обладает какой-то "секретной" информацией о возможной отмене из-за пандемии коронавируса его боя против американца Тони Фергюсона.При этом сам российский непобедимый боец ММА в своем Instagtram сообщил, что просто находится в спортивном зале и готовится к матчу. По его словам, что будет дальше, никто не знает. Хабиб отметил, что не понимает, "что происходит за пределами зала, у меня такая же информация, как и у всех".Посмотреть эту публикацию в InstagramЯ вообще не понимаю, что происходит за пределами зала, у меня такая же информация как и у всех. Я в зале и я готовлюсь, что будет дальше ни кто не знает. — I don’t understand what is going on outside the gym. I am in the gym and I am working hard. What will happen next no one knows. #ufc249 #ufcBrooklyn #andstill