Нападающего Даллас Старз Александр Радулов в ближайшее время пройдет исследование на коронавирус. Российский хоккеист пропустил два матча регулярного чемпионата НХЛ из-за респираторного заболевания.

Нападающего "Даллас Старз" Александр Радулов в ближайшее время пройдет исследование на коронавирус. Российский хоккеист пропустил два матча регулярного чемпионата НХЛ из-за респираторного заболевания.О необходимости проверить Радулова на вирус COVID-19 рассказал генеральный менеджер клуба НХЛ Джим Нилл. "У Александра все в порядке. Он вернулся. Но нужно пройти тест, чтобы выяснить коронавирус это или нет", — приводит слова Нилла.Сам Александр прокомментировал ситуацию на своей странице в социальной сети. "Никакого коронавируса у меня не было и нет". Однако российский хоккеист все же пройдет обследование, чтобы снять все сомнения. Тем более, что чемпионат НХЛ приостановлен из-за коронавирусной инфекции.