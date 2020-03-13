На Мальдивах, на атолле Каафу, за 10 дней построили отель для карантина. Островной курорт предназначен для изоляции туристов, которые могут оказаться носителями коронавирусной инфекции. В нем есть все необходимое для комфортной жизни и отдыха, но общаться друг с другом его постояльцы не смогут.

На Мальдивах — на атолле Каафу, что в 24 километрах от столицы Мале, за 10 дней построили отель для карантина.Как пишет зарубежная пресса со ссылкой на правительство страны, островной курорт предназначен для изоляции туристов, которые могут оказаться носителями коронавирусной инфекции COVID-19.Примечательно, что медперсонал в этом отеле будет работать для находящихся на карантине бесплатно, поскольку финансирует его правительство Мальдив.В этом островном отеле — 30 номеров с замкнутой системой вентилирования и очистки воздуха, трехразовое питание по принципу "room service", большой ЖК-телевизор и полностью укомплектованный мини-бар, а обслуживание будет организовано в стиле "luxury".При этом на "карантинном курорте" запрещены любые "внешние" посетители, а также контакты гостей друг с другом.По состоянию на 12 марта на Мальдивах было зарегистрировано 12 случаев коронавирусной инфекции, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).