Италию в течение суток охватило новое увлечение: местные жители, лишенные возможности гулять по улицам из-за карантинных мер, выходят на балконы и поют.

Италию в течение нескольких десятков часов охватило новое увлечение: местные жители, лишенные возможности гулять по улицам из-за карантинных мер, выходят на балконы и поют.Серьезным выступлениям, порой, предшествуют не менее серьезные репетиции: соседи выходят на балконы со своими музыкальными инструментами, образуя целые оркестры, состоящие из жителей нескольких домов.Особую популярность в социальной сети — более двух миллионов просмотров менее, чем за сутки — завоевало выступление соседей из небольшого итальянского городка Беневенто, спевших песню под аккомпанемент бубнов.