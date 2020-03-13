Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления официальных лиц Австралии о расследовании крушения рейса МН17. По ее мнению, они ставят под сомнение приверженность Австралии к установлению истины.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления официальных лиц Австралии о расследовании крушения рейса МН17.В заявлении премьер-министра Австралии Скотта Моррисона и министра иностранных дел этой страны Марис Пэйн делается попытка увязать консультации, проходящие между Австралией, Нидерландами и Россией, с утверждениями об ответственности России за крушение самолета. Таким образом, может создаться впечатление, что такие консультации действительно ведутся. Однако это не так.По мнению Захаровой, такие заявления ставят под сомнение приверженность Австралии к установлению истины.Малазийский Boeing разбился 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Украина обвинила в катастрофе ополчение республик Донбасса. Нидерландские следователи считают, что лайнер был сбит из российского ЗРК "Бук". Москва все обвинения в причастности к трагедии отвергает.Суд начался 9 марта в Нидерландах. По делу проходят четыре фигуранта — россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.По словам Захаровой, нидерландские прокуроры требуют от суда поскорее утвердить навязываемую версию произошедшего. Заседания будут продолжены 23 марта.