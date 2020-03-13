В США заключенный российский летчик Константин Ярошенко, в конце февраля пожаловавшийся на проблемы с ногой, идет на поправку.

В США заключенный российский летчик Константин Ярошенко, в конце февраля пожаловавшийся на проблемы с ногой, идет на поправку. Об этом в пятницу сообщила ТАСС его супруга Виктория Ярошенко.27 февраля россиянин пожаловался сотрудникам дипмиссии РФ в США на боль в ноге, предположив, что это могло быть вызвано микроинсультом. Медики исправительного учреждения жалобы Ярошенко проигнорировали, помощь они ему оказали лишь после вмешательства дипломатов.7 сентября 2011 года американский суд приговорил Ярошенко к 20 годам лишения свободы. Свою вину он полностью отрицает, считая свой арест провокацией, а дело — сфабрикованным.В США летчика доставили из Либерии, где он был арестован 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием агенты ФБР якобы уличили Ярошенко в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.