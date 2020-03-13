Детей погибшего взяли под государственное попечение

Следственный комитет РФ по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении 30-летней жительницы Камешковского района. Ей предъявлено обвинение в убийстве многодетного отца, сообщает сайт ведомства.По версии следствия, 10 марта женщина с супругом выпивали в гостях у друзей. Вечером, сильно выпивший хозяин дома начал грубо оскорблять обвиняемую. Супруги решили поехать домой, но конфликт перешёл на улицу. Разозлённая женщина вернулась в квартиру, схватила нож и, вернувшись во двор, «пырнула» им хозяина квартиры. Он скончался до приезда «скорой» помощи.Обвиняемая многодетная мама с инвалидностью признала свою вину. Пока суд поместил её под домашний арест, а органы профилактики присматривают за её четырьмя детьми. Детей погибшего взяли под государственное попечение.